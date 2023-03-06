ФСБ предотвратила покушение на главу "Царьграда" Малофеева

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на предпринимателя Константина Малофеева.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", - приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

По данным спецслужбы, организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.

Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.