06 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Вечерние Ведомости

На адвоката, защищающего уральского журналиста Фоминцева, напали

На адвоката Николая Кошмана из Челябинска сегодня утром напали неизвестные. В суде Екатеринбурга правозащитник сегодня должен был представлять интересы уральского журналиста Дмитрия Фоминцева по делу о защите чести главы Асбеста Натальи Тихоновой.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на самого Фоминцева, нападение произошло в 6.40, когда адвокат выходил из подъезда своего дома. В результате неизвестные сломали ему руку и челюсть. После этого журналист подал ходатайство об отложении процесса и решил не идти на процесс.

Адвокат Николай Кошман после нападения(2023)|Фото: Вечерние Ведомости

Фоминцев также отметил, что на Кошмана вряд ли бы напали из-за его дела. В Челябинске адвокат ведет еще несколько процессов, в том числе пытается лишить мандата депутата местного заксобрания Алексея Денисенко, также являющегося одним из владельцев обувной фабрики "Юничел".

Напомним, против Денисенко Кошман выступил из-за того, что депутат не указал в декларации зарубежное имущество своей супруги.

Теги: адвокат, Кошман, Фоминцев,



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