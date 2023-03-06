06 Марта 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Прокуратура наказала руководство тюменской школы, в которой не кормили провинившихся детей

Прокуратура внесла представление руководству тюменской школы №56 за наказание детей голодом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что классный руководитель одного из шестых классов школы 13 и 14 февраля не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение. Это могло повлечь ухудшение состояния их здоровья, что нарушает положения федерального закона "Об образовании в РФ".

Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Теги: голод, горячее питание, наказание, школа 56



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