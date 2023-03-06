НОВАТЭК хочет купить долю Shell в "Сахалин-2"

Компания НОВАТЭК готова приобрести 27,5% в проекте "Сахалин-2", принадлежавшие покинувшей РФ Shell. Проведение отбора для определения нового владельца этой доли откладывается из-за того, что Правительство не успело провести оценку ущерба, нанесенного иностранным акционером проекту.

Пока неясно, как компания будет окупать потенциальные инвестиции в "Сахалин-2", и, в частности, достанется ли ему прибыльный долгосрочный контракт Shell на получение 1 млн т СПГ с "Сахалина-2", пишет "Ъ". При этом газовая компания просит Белый дом ускорить проведение оценки ущерба, нанесенного проекту со стороны Shell, чтобы принять участие в отборе покупателя.

В сентябре 2022 г. глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания примет решение о целесообразности покупки доли после аудита. При этом возглавляемая им организация – единственная компания, которая соответствует опубликованным Правительством РФ критериям для участия в отборе.