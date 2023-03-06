Кузнецова: Абортов минимум в три раза больше, чем говорят официальные данные

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Кузнецова: Абортов минимум в три раза больше, чем говорят официальные данные

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что официальная статистика абортов не отражает реальную картину, сообщает телеграм-канал ДумаТВ.Brief. На самом деле абортов минимум в три раза больше, считает она.
Читайте также:

По официальным данным, в России в последние годы ежегодно умерщвляются около 500 тыс. зачатых детей. Это число снижается, но все равно составляет внушительное количество и около 40% от числа родившихся детей.

Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что фракция предлагала запретить рекламу абортов, всевозможные таблетки для уничтожения плода, обязательно ввести прослушивание сердцебиения ребенка и другие меры.

"Послушали нас тогда? Прислушались? Нет", - написал он.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала ряд поручений по абортам, но они практически не направлены на снижение их числа.

Законодательство по абортам в России одно из самых либеральных в мире, хотя они никак не являются традиционной духовно-нравственной ценностью. Россия была первой в мире страной, легализовавшей аборты в 1920 году. При Сталине они были запрещены, но при Хрущеве снова легализованы в 1955 году. С тех пор и до 1990-х годов в России ежегодно, по официальным данным, делалось 4,5-5 млн абортов. Суммарный коэффициент абортов составлял около четырех на одну женщину. То есть каждая женщина в течение жизни в среднем абортировала четверых зачатых детей. В результате Россия стала одной из первых стран мира, в которой рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства. Это произошло в конце 1960-х. С 1957 года в России было умерщвлено более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.

По данным исследований, в 2007 году лишь около 30% российских женщин, вышедших из детородного возраста, ни разу не делали аборта. Соответственно, порядка 70% россиян относятся к абортам как своему праву и не желают их ограничения. Традиционные религии считают уничтожение новой жизни обыкновенным убийством и против того, чтобы все граждане косвенно оплачивали аборты через налоги.

Теги: аборт, Анна Кузнецова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети