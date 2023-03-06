Кузнецова: Абортов минимум в три раза больше, чем говорят официальные данные

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что официальная статистика абортов не отражает реальную картину, сообщает телеграм-канал ДумаТВ.Brief. На самом деле абортов минимум в три раза больше, считает она.

По официальным данным, в России в последние годы ежегодно умерщвляются около 500 тыс. зачатых детей. Это число снижается, но все равно составляет внушительное количество и около 40% от числа родившихся детей.

Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что фракция предлагала запретить рекламу абортов, всевозможные таблетки для уничтожения плода, обязательно ввести прослушивание сердцебиения ребенка и другие меры.

"Послушали нас тогда? Прислушались? Нет", - написал он.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала ряд поручений по абортам, но они практически не направлены на снижение их числа.

Законодательство по абортам в России одно из самых либеральных в мире, хотя они никак не являются традиционной духовно-нравственной ценностью. Россия была первой в мире страной, легализовавшей аборты в 1920 году. При Сталине они были запрещены, но при Хрущеве снова легализованы в 1955 году. С тех пор и до 1990-х годов в России ежегодно, по официальным данным, делалось 4,5-5 млн абортов. Суммарный коэффициент абортов составлял около четырех на одну женщину. То есть каждая женщина в течение жизни в среднем абортировала четверых зачатых детей. В результате Россия стала одной из первых стран мира, в которой рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства. Это произошло в конце 1960-х. С 1957 года в России было умерщвлено более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.

По данным исследований, в 2007 году лишь около 30% российских женщин, вышедших из детородного возраста, ни разу не делали аборта. Соответственно, порядка 70% россиян относятся к абортам как своему праву и не желают их ограничения. Традиционные религии считают уничтожение новой жизни обыкновенным убийством и против того, чтобы все граждане косвенно оплачивали аборты через налоги.