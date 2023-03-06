06 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, - Baza

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, не ответивших на вопрос "Кто идет?", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной в ночь на 6 марта. Срочник стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул "Стой, кто идет?". Однако ему никто не ответил, тогда он открыл огонь на поражение из автомата Калашникова, сообщает Baza.

Один из военнослужащих скончался на месте, второй получил ранения, его экстренно доставили в больницу.

Ранее в Курской области солдаты-срочники устроили взрыв. Сообщалось, что военнослужащие в блиндаже топили печь и плеснули туда бензин. Погибли шесть человек.

Теги: курская область, срочник, сослуживцы



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