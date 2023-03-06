ЛДПР предложила продлить отмену налога с процентов по вкладам

ЛДПР предложила продлить норму, освобождающую россиян от НДФЛ на доходы по вкладам в российских банках, на 2023 год. Соответствующая инициатива направленна на отзыв в кабмин, заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Освобождение от НДФЛ распространяется на 2021 и 2022 гг. Закон о соответствующих поправках в Налоговый кодекс был подписан президентом РФ в марте 2022 года. Он касается налога в 13% на доходы, полученные по вкладам в банках, находящихся на территории России.

"Ситуацию в экономике едва ли можно назвать нормализовавшейся в сравнении с прошлым годом, а доходы населения продолжают падать. На фоне происходящего освобождение от необходимости уплаты налогов с доходов в виде процентов по остаткам на счетах - мера логичная и даже необходимая", - считает Нилов.

Изначально НДФЛ на проценты по вкладам планировалось взимать таким образом, что из полученных за год процентов вычитался необлагаемый лимит, а из оставшейся суммы высчитывалось 13%. Необлагаемый лимит - это размер вклада, умноженный на ключевую ставку Банка России на начало года, за который взимаются проценты. То есть с миллиона рублей при ставке 5% - это 50 тыс. рублей.

Расчет необлагаемого лимита был изменен в пользу вкладчика. В качестве ставки ЦБ теперь берется ее максимальное значение на 1-е число какого-либо месяца за календарный год, когда был получен доход. А уже из полученных за год процентов нужно вычесть необлагаемую сумму, а уже от оставшейся суммы взять 13%.

Если мораторий не будет продлен, то впервые уплатить налог на проценты по вкладам за 2023 год придется до 1 декабря 2024 года.