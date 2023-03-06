Рабочие приступили к завершающему этапу ремонта моста через Белый Ильмень в Астраханской области

Новый подрядчик уже начал укладывать выравнивающий слой бетона. Примерно через две недели начнётся устройство гидроизоляции. Даже с учётом производственных остановок из-за продолжительных морозов и обильных снегопадов работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства региона.

Электрики на объекте подключают кабели и светильники к столбам освещения. В ближайшее время рабочие также установят перильные и барьерные ограждения.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина после завершения ремонтных работ будет приведена в порядок подмостовая территория и убран мусор с обочин.

Напомним, в прошлом году на мосту было смонтировано восемь балок пролётных строений длиной 33 м и обустроены деформационные швы.





«Подрядная организация снабжена всеми необходимыми материалами. Прикладываем все силы, чтобы запустить движение по мосту в максимально сжатые сроки», - подчеркнул замдиректора «Астраханьавтодор» Станислав Дубасов.