Алексей Прядеин: Наземное метро – важный фактор развития Екатеринбургской агломерации

Проект наземного метро станет важным фактором развития Екатеринбургской агломерации, позволит обеспечить мобильность населения внутри муниципальных образований-соседей, также он сулит масштабный экономический и социальный эффект, об этом сообщил начальник департамента экономики администрации уральской столицы Алексей Прядеин.

Наземное метро подразумевает развитие логистических связей между столицей Урала и ее городами-спутниками, включая Среднеуральск, Березовский, Верхнюю Пышму, Сысерть, Первоуральск и Ревду. Это приоритетное направление, развитие которого уже началось и продолжится в ближайшей перспективе.

процесс создания Екатеринбургской агломерации и интеграции ее участников идет в рабочем режиме, продолжается обсуждение ранее задуманных проектов. Недавно было принято решение о создании Ассоциации городской агломерации, которая будет синхронизировать данную работу. "Рост Екатеринбурга без развития ближайших соседей невозможен, ведь мы уже не отдельные муниципальные образования, а единое целое", – отметил он.

Чтобы повысить востребованность наземного метро у населения, администрация Екатеринбурга совместно со Свердловской железной дорогой и областным министерством транспорта сформировали единую тарифную зону по территории мегаполиса, которая начала действовать с 24 февраля текущего года.

"Если ранее был зонный тариф для городской электрички, и проехать из одного конца уральской столицы в другой стоило порядка 102-103 рублей, то теперь проезд по Екатеринбургу в 142 курсирующих поездах стоит 35 рублей. При этом действуют 50-процентные скидки для пенсионеров, студентов, школьников – им поездка обойдется в 17 рублей. Таким образом, проезд на наземном метро стал доступнее, а ездит оно заметно быстрее общественного транспорта и даже автомобилей", – подчеркнул Алексей Прядеин.

Недавно в Верхнюю Пышму был запущен новый вид транспорта – дизель-поезд, тогда как ранее в этом направлении пассажирские поезда не ездили. Регулярный поезд "Орлан" находится в пути не более получаса. Для обеспечения пешеходной и транспортной доступности места, куда приходит в Верхней Пышме поезд "Орлан", планируется организовать перехватывающую парковку, а также запустить автобус.

По мнению спикера, чтобы маршруты наземного метро заработали на агломерацию, необходимо перейти к агломерационному тарифу. "Нужно, чтобы из Ревды, Первоуральска, Сысерти и других городов можно было доехать до Екатеринбурга дешевле, чем по зонным тарифам. Этот шаг повысит эффективность работы электричек и их популярность, что сделает их магистральным видом транспорта для всей агломерации", – пояснил он.

Свердловская железная дорога сделала еще один шаг в этом направлении, "склеив" несколько поездов. Если раньше из Нижнего Тагила электричка шла до станции "Свердловск-Пассажирский", то теперь она следует до Каменска-Уральского. Ранее пассажирам надо было сделать пересадку в Екатеринбурге, а теперь такой необходимости нет.

"Эта работа будет продолжена, чтобы обеспечить мобильность населения внутри муниципальных образований-соседей", – уверен экономист.

Городская электричка – это внеуличный транспорт, график его движения не зависит от пробок на дорогах. Второй качественной характеристикой служит подвижной состав с высокими скоростными характеристиками: возможность за час преодолеть свыше 100 километров пути с остановками расширяет рамки проекта от внутригородского до агломерационного.