США и Британия выступают против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского, - Эрхан

США и Великобритания выступают против усилий турецкого президента Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

"Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", - заявил Эрхан РИА Новости.

Он подчеркнул, что Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому, и намерен достичь конкретных результатов, в первую очередь, прекращения огня.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в феврале во время встречи в Париже призывали Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.