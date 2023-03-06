06 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото:Global look press, via www.imago-images.de

США и Британия выступают против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского, - Эрхан

США и Великобритания выступают против усилий турецкого президента Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

"Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", - заявил Эрхан РИА Новости.

Он подчеркнул, что Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому, и намерен достичь конкретных результатов, в первую очередь, прекращения огня.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в феврале во время встречи в Париже призывали Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

Теги: сша, британия, эрдоган, зеленский, путин



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