06 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

К жителю Нижнего Тагила применили санкции, перепутав его с должником

К жителю Нижнего Тагила применили меры принудительного взыскания, перепутав его с другим человеком. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в июле 2021 года судебным приставом Тагилстроевского районного отделения было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по кредитному договору. Получилось так, что фамилия, имя и отчество должника полностью совпадали с данными другого жителя города. В итоге последнему был назначен запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств. Также было вынесено постановление о взыскании денег, находящихся на его счетах в банках.

Когда ничего не подозревавшему уральцу стало известно о примененных к нему санкциях, он обратился в прокуратуру. В ведомстве провели свою проверку и выяснили, что при своевременном анализе имеющихся персональных данных, полученных из ФНС, Росреестра и ГИБДД, ошибочной идентификации возможно было бы избежать.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Свердловской области Альбине Сухоруковой об устранении нарушений. А вынесенные постановления в отношении тагильчанина, имеющего схожие паспортные данные с должником, были отменены.

Теги: приставы, прокуратура, счета, Нижний Тагил



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