Бастрыкин поручил проверить ликвидацию дочерней компании агрохолдинга "Равис"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ликвидации сельхозпредприятия "Заря", которое входило в состав "Равис-птицефабрика Сосновская".

К главе СКР обратился коллектив предприятия. Работники не согласны с решением собственника о его ликвидации. "Отмечается, что с прекращением деятельности предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья", - говорится в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.