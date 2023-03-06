06 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: СКР

Бастрыкин поручил проверить ликвидацию дочерней компании агрохолдинга "Равис"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ликвидации сельхозпредприятия "Заря", которое входило в состав "Равис-птицефабрика Сосновская".

К главе СКР обратился коллектив предприятия. Работники не согласны с решением собственника о его ликвидации. "Отмечается, что с прекращением деятельности предприятия многие семьи останутся без средств к существованию и жилья", - говорится в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Теги: Александр Бастрыкин, Равис,



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