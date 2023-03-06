06 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В России могут потратить 150 млрд на покупку заграничных судов

В России программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 г. на 85 судов, большинство из которых – балкеры, в том числе Capesize. Возможно, банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе 24 млрд руб., в ближайшие два года. При этом в программе почти нет нефтяных танкеров.

На субсидирование претендуют семь–девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Танкеры в программе также есть, говорит собеседник "Ъ", 15 единиц классом не выше Aframax (таких восемь), предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из источников настаивает, что нефтяные танкеры в программу не попадают. Правительство разрабатывало программу поддержки закупки судов с 2022 года. Речь идет о субсидировании ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков. В отличие от других программ, стимулирующих строительство судов на российских верфях, эти субсидии должны распространяться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке.

Внешнеторговый оборот российских портов по большей части обслуживается судами, неконтролируемыми российскими компаниями, - на них (в единицах судов) пришлось в 2022 г. порядка 70% экспортно-импортного грузооборота. Субсидии, по документу, должны позволить банкам предоставить льготные кредиты по ставке 4%. Государство субсидирует до 9% коммерческой ставки (ключевая ставка ЦБ + 3%). Ранее субсидию планировали предоставлять на условии того, что стоимость грузооборота по экспорту-импорту из РФ для купленного судна составляет не менее 100% размера субсидии. Сейчас, как рассказывает “Ъ” собеседник, знакомый с январской версией документа, для получения субсидии объем груза, перевезенный в рамках ВЭД, должен составлять не менее 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период. Разные собеседники издания говорят о разных объемах предусмотренного финансирования программы.

Теги: Корабль, покупка, Capesize, Aframax



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