"За кота": Неизвестные решили поджечь квартиру уральского блогера-живодера

В Реже неизвестные решили отомстить "прославившемуся" блогеру-живодеру, называющему себя "Дикий куколд". Напомним, что уралец, менее известный под именем Николай Черепанов, выкладывал в сеть видео издевательств над собственным котом.

"Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди. Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар", - рассказал паблику "Инцидент Екатеринбург" подписчик.

Информацию о попытке поджога Накануне.RU подтвердил и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о попытке поджога в дежурную часть территориального ОВД поступило от владельца жилища. Информация о возгорании зарегистрирована в установленном порядке. Представители МВД проводят проверочные мероприятия, опрашивают жильцов подъезда с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам начавшейся работы отделом полиции Режа будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

По его словам, кот по кличке Сеня все еще находится на передержке. Специалисты устанавливают, причинен ли домашнему питомцу какой-либо вред

Напомним, "кошачий тренер" снимал на видео издевательства над свои котом и выкладывал это в Сеть. Мужчина заматывал хвостатого в скотч, заставлял "качать пресс" и швырял по комнате. Ролики вызвали массу недовольства в интернете, после чего живодером заинтересовались правоохранительные органы. Когда кота передали зоозащитникам, у животного было сильно травмировано ухо.

Позднее депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов настоял на проверке блогера на соблюдение налогового законодательства.