"За кота": Неизвестные решили поджечь квартиру уральского блогера-живодера

06 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

"За кота": Неизвестные решили поджечь квартиру уральского блогера-живодера

В Реже неизвестные решили отомстить "прославившемуся" блогеру-живодеру, называющему себя "Дикий куколд". Напомним, что уралец, менее известный под именем Николай Черепанов, выкладывал в сеть видео издевательств над собственным котом.

"Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди. Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар", - рассказал паблику "Инцидент Екатеринбург" подписчик.

Информацию о попытке поджога Накануне.RU подтвердил и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о попытке поджога в дежурную часть территориального ОВД поступило от владельца жилища. Информация о возгорании зарегистрирована в установленном порядке. Представители МВД проводят проверочные мероприятия, опрашивают жильцов подъезда с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам начавшейся работы отделом полиции Режа будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

По его словам, кот по кличке Сеня все еще находится на передержке. Специалисты устанавливают, причинен ли домашнему питомцу какой-либо вред

Напомним, "кошачий тренер" снимал на видео издевательства над свои котом и выкладывал это в Сеть. Мужчина заматывал хвостатого в скотч, заставлял "качать пресс" и швырял по комнате. Ролики вызвали массу недовольства в интернете, после чего живодером заинтересовались правоохранительные органы. Когда кота передали зоозащитникам, у животного было сильно травмировано ухо.

Позднее депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов настоял на проверке блогера на соблюдение налогового законодательства.

Теги: кот, блогер-живодер, поджог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2023 14:16 Мск Депутат Свалов настоял, чтобы блогера-живодера проверили на соблюдение налогового законодательства
Ранее 02.03.2023 12:31 Мск К уральскому блогеру, который издевался над котом, нагрянула полиция


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети