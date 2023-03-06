В Подмосковье на коксогазовом заводе произошел взрыв и начался пожар

Взрыв и пожар произошли в цеху коксогазового завода компании "Мечел" в подмосковном Видном.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров, пишет "Интерфакс".

Как сообщили в компании, произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, огнем было охвачено 200 кв. м - все здание. В цеху, где начался пожар, находится легковоспламеняющийся хлопок.