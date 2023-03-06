06 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Jim Watson / AFP

Жена Байдена высмеяла идею проверки когнитивных способностей руководителя Америки

Жена президента США Джо Байдена Джилл считает смехотворной идею ведения проверки когнитивных способностей руководителя Америки.

"Это смехотворно. Мы бы никогда не стали обсуждать подобное", - сказала она в опубликованном в воскресенье фрагменте интервью телекомпании CNN, который приводит ТАСС.

В феврале пресс-служба Белого дома обнародовала заключение лечащего врача президента США Кевина О'Коннора, который заявил, что действующий глава государства Джо "Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной". По его словам, президент "полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений". Ранее группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо Байдену, в котором призвала его пройти когнитивное тестирование.

Теги: Джилл Байден, Джо Байден, проверка



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