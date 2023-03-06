Турция может закупить российские истребители вместо американских F-16

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть варианты замены. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 миллиардов", — сказал Эрхан РИА Новости.

По его словам, есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter.

Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 в ответ на закупку турками российских ЗРК. Сообщалось, что Анкара подумывает закупить вместо F-35 российские Су-35.