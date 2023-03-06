06 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

39% мужчин не собираются никого поздравлять 8 марта

В России 39% мужчин не собираются никого поздравлять в Международный женский день, который состоится послезавтра, 8 марта. За последний год средний "подарочный" бюджет на 8 Марта сократился на 400 руб., тогда как "цветочный" – вырос на 300 руб.

В среднем, россияне потратят на покупку подарков 3,6 тыс. руб., а на покупку цветов – 3 тыс. руб. При этом мужчины тратят на подарки и цветы больше, чем женщины: 4,1 тыс. руб. против 3 тыс. руб. и 3,3 тыс. руб. против 2,4 тыс. руб. соответственно, пишет РБК. Чаще всего мужчины дарят подарки и цветы женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), тогда как женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Больше всех на подарки к 8 Марта тратят россияне в возрасте до 24 лет (в среднем 4 тыс. руб.), а на цветы – респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (3,3 тыс. руб.). Больше всего сократили праздничные расходы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Самые дорогие подарки покупают в Москве, в Красноярске (в среднем по 5 тыс. руб.), в Казани (4,5 тыс.) и в Екатеринбурге (4,4 тыс.). Самые бюджетные подарки покупают в Нижнем Новгороде и Перми (по 3,5 тыс. руб.).

Теги: 8 марта, Международный женский день, подарок, цветы



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