Суд над Ройзманом* по делу о дискредитации ВС РФ может стартовать уже в марте

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* может предстать перед судом уже в конце марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова, расследование уголовного дела о дискредитации ВС РФ бывшим градоначальником завершено.

Ранее журналист Алексей Венедиктов* заявил, что Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела. Идамжапов заявил, что информация об этом близка к правде, а рассмотрение уголовного дела по существу может начаться уже к концу марта.

Напомним, причиной возбуждения уголовного дела стало видео бывшего мэра, где тот рассуждал о спецоперации. В прошлом году Ройзмана* три раза штрафовали за дискредитацию российской армии в социальных сетях. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Защита подавала апелляционные жалобы на решения суда, однако все они были отклонены.

Несмотря на это в конце 2022 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл в галерее градоначальников барельеф, посвященный бывшему главе города - Евгению Ройзману*

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.