В Челябинской области на трассе М-5 из-за снегопада ограничили движение большегрузов и пассажирского транспорта

В Челябинской области из-за снегопада на участке трассы М-5 введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ограничение введено на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на Чебаркуль). Оно будет действовать до 12 часов 6 марта.

Сейчас на участке задействовано 16 экипажа ДПС и 35 единиц дорожной техники для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи. Водителей просят отказаться от дальних поездок.