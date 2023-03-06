В Сургуте помощника бурильщика задержали за призывы к терроризму

В Сургуте задержали 26-летнего помощника бурильщика, приехавшего в Югру из Дагестана, сообщает telegram-канал SHOT.

По данным канала, вахтовик комментировал публикации в соцсетях и высказывался против специальной военной операции. В его комментариях были предложения об уничтожении России.

Теперь в отношении Рамазанова возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. С ним работают полицейские. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.