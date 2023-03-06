06 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Григорий Воробец

Организаторы Ural Music Night продлили прием заявок

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили о продлении сбора заявок.

Напомним, в нынешнем году фестиваль в Екатеринбурге запланирован на 23 июня. В начале февраля организаторы "Уральской ночи музыки" объявили о начале приема заявок от исполнителей. При этом жанр и страна участника значения не имеют. Заполнить анкету нужно было до 5 марта.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете Ural Music Night, к ним поступило большое количество просьб о продлении приема заявок. В итоге было принято решение дать возможность успеть всем желающим. Теперь артисты смогут заявить о своем участии до 13 марта.

Подать заявку на Ural Music Night можно по этой ссылке.

Напомним, что в 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" получит около 38 млн рублей из федерального бюджета.

Теги: Ural Music Night, заявки, прием, фестиваль



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