Организаторы Ural Music Night продлили прием заявок

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили о продлении сбора заявок.

Напомним, в нынешнем году фестиваль в Екатеринбурге запланирован на 23 июня. В начале февраля организаторы "Уральской ночи музыки" объявили о начале приема заявок от исполнителей. При этом жанр и страна участника значения не имеют. Заполнить анкету нужно было до 5 марта.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете Ural Music Night, к ним поступило большое количество просьб о продлении приема заявок. В итоге было принято решение дать возможность успеть всем желающим. Теперь артисты смогут заявить о своем участии до 13 марта.

Подать заявку на Ural Music Night можно по этой ссылке.

Напомним, что в 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" получит около 38 млн рублей из федерального бюджета.