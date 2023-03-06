В Совфеде усомнились в желании Трампа завершить конфликт на Украине

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем telegram-канале попытался разгадать замысел бывшего президента США Дональда Трампа, решившего завершить боевые действия на Украине.

По мнению Карасина, понятно, что Зеленский участвует в конфликте "за чужой валютный счет и бесплатным западным оружием". Так что, если Трамп не блефует, нужно, считает сенатор, "просто перекрыть оба канала, и власть в Киеве сдуется за неделю".

"Но мы привыкли к тому, что в политике Вашингтона много лукавства и просто лжи. России надо полагаться на собственные силы и решать поставленные задачи самостоятельно", - написал Карасин.