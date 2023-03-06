Над Белгородской областью сбиты три ракеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что сработавшая система ПВО сбила в небе три ракеты.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем – мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада "Скорой помощи" уже выехала на место", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа, уточнил Гладков.