06 Марта 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ростех создает ультралегкие композитные конструкции для космического корабля "Орел"

Входящее в Ростех Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А. Г. Ромашина в Калужской области участвует в кооперации по созданию пилотируемого корабля "Орел".

Предприятие создает композитные изделия, которые можно использовать для сборки корпуса корабля. "Технология" впервые взяла на себя не только производство и изготовление крупногабаритных изделий, но и создание технологии высокоточной сборки. Отмечается, что ультралегкие композитные конструкции можно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность.

Изделия обладают уникальными весовыми характеристиками - максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 г. на кв. м. При этом они имеют высокую жесткость, сообщает ТАСС.

Напомним, пилотируемый корабль "Орел" не сможет отправиться в космос ранее 2025 года, хотя изначально старт был назначен на 2023 год.

Теги: Ростех, космос



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