06 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Volkswagen

Стоимость поддержанных авто в начале года выросла до 800 тысяч рублей

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в начале 2023 года увеличилась на 6,7% по сравнению с концом 2022 года.

Как говорится в исследовании экспертов "Авито авто", средняя цена автомобилей с пробегом в России за период с 1 января по 19 февраля составила 800 тыс. руб. Отмечается, что спрос на авто с пробегом в начале года вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Наиболее высоким спросом пользовались Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Самыми популярными моделями линейки Lada стали Priora и 2114 Samara, цена которых составила 299 тыс. и 152 тыс. руб. соответственно. На третьем месте по спросу - Lada Granta - 539 тыс. руб.

Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4 - самые востребованные на рынке автомобилей с пробегом модели японского производителя - в период с 1 января по 19 февраля стоили в среднем 1 млн 880 тыс., 700 тыс. и 1 млн 990 тыс. руб. соответственно. Средняя цена автомобилей Hyundai Solaris с пробегом составила 825 тыс. руб., Hyundai Accent - 310 тыс. руб., Hyundai Elantra - 990 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, компания "АвтоВАЗ" столкнулась с нехваткой лакокрасочных материалов.

Теги: автомобили, авторынок



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