Стало известно о планах упрощения визового режима с шестью странами

Россия готовит соглашения об упрощенном визовом режиме с шестью странами.

Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, это Индия, Ангола, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины.

По его словам, безвизовые соглашения могут быть заключены с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. Как отметил дипломат, решения об утверждении безвизового режима будут зависеть не только от России, но и от потенциальных партнеров.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил изучить вопрос введения безвизового режима без учета принципа взаимности.