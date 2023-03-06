06 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку автомобиля

В России многодетным семьям предлагают давать сертификаты на покупку автомобиля.

Его размер составит 1 млн руб. Соответствующее предложение поступило из Госдумы в кабмин РФ. Как считают депутаты, реализация инициативы может стать хорошей мерой поддержки семей с учетом того, что в ряде субъектов практика таких сертификатов уже существует.

Речь идет о выдаче сертификата на покупку отечественного авто. Рассмотреть такую возможность правительству предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, проблема демографии и снижения численности населения России до сих пор остается одной из самых острых и актуальных, несмотря на значимые меры поддержки рождаемости. "Родителям нужно часто перевозить детей в школу, детский сад, поликлинику, на кружки. И каждый раз это становится для них головной болью", — считает депутат.

В случае принятия такой федеральной программы ожидается, что регионы будут самостоятельно решать, отказываться ли им от своих сертификатов или объединять их с новой мерой поддержки, повышая, таким образом, сумму на покупку авто.

По словам экспертов, идея достойна поддержки, однако у нее есть и свои подводные камни. "Экономическая ситуация неблагоприятная, а 1 млн рублей на семью — это очень приличные деньги. Если мы начнем в это вкладывать, должны будем из какой-то сферы средства забрать", — сообщил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Кроме того, возникает вопрос, способны ли отечественные производители удовлетворить запрос со стороны граждан, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России могут ввести сертификат для новорожденных детей.

Теги: семьи, сертификаты, автомобили



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