В России захотели отказаться от печатных платежек за ЖКУ

России хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги.

Инициатива, с которой в Минстрой обратился Российский экологический оператор, затронет все категории граждан, за исключением пожилых людей. Отмечается, что сегодня в стране 50 млн домохозяйств. Отсюда следует, что ежемесячно они образуют около 50 т бумаги, отходы оказываются на полигонах, так как предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем.

Минстрой и Минцифры ранее поддерживали такую меру, но на практике так его и не осуществили. Как отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как напомнил Минстрой, российский президент уже поручал правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Полностью отказаться от бумажных платежек не получится, уверена зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы, сообщают "Известия".