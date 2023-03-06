06 Марта 2023
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Общество В России
Фото: EADaily

В России захотели отказаться от печатных платежек за ЖКУ

России хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги.

Инициатива, с которой в Минстрой обратился Российский экологический оператор, затронет все категории граждан, за исключением пожилых людей. Отмечается, что сегодня в стране 50 млн домохозяйств. Отсюда следует, что ежемесячно они образуют около 50 т бумаги, отходы оказываются на полигонах, так как предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем.

Минстрой и Минцифры ранее поддерживали такую меру, но на практике так его и не осуществили. Как отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как напомнил Минстрой, российский президент уже поручал правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ. Полностью отказаться от бумажных платежек не получится, уверена зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы, сообщают "Известия".

Теги: ЖКУ, платежки, бумага, экология



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