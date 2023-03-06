06 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Подержанные машины в России начнут переоснащать в электрокары

В России подержанные автомобили будут переоснащать в электрокары.

Калининградский "Автотор" намерен запустить пилотный проект. Он будет проводиться сначала в этом регионе и на машинах собственного парка. В перспективе электрокомплекты можно будет устанавливать на любые модели. Как заявил основатель и владелец холдинга Владимир Щербаков, первые тесты технологии замены обычного двигателя на электрический планируется начать весной. Выпуском комплектов будет заниматься само предприятие.

Ремоторизация поможет поддержать эксплуатацию действующего автопарка России в условиях ухода иностранных концернов и дефицита запчастей для его обслуживания. Как считают эксперты, что без господдержки это будет очень дорогостоящий проект, сообщают "Известия".

Ранее японский автомобильный концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце 2022 года возобновил прямые поставки запчастей в Россию.

Теги: Автотор. авторынок, транспорт, электрокары



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