Подержанные машины в России начнут переоснащать в электрокары

В России подержанные автомобили будут переоснащать в электрокары.

Калининградский "Автотор" намерен запустить пилотный проект. Он будет проводиться сначала в этом регионе и на машинах собственного парка. В перспективе электрокомплекты можно будет устанавливать на любые модели. Как заявил основатель и владелец холдинга Владимир Щербаков, первые тесты технологии замены обычного двигателя на электрический планируется начать весной. Выпуском комплектов будет заниматься само предприятие.

Ремоторизация поможет поддержать эксплуатацию действующего автопарка России в условиях ухода иностранных концернов и дефицита запчастей для его обслуживания. Как считают эксперты, что без господдержки это будет очень дорогостоящий проект, сообщают "Известия".

Ранее японский автомобильный концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце 2022 года возобновил прямые поставки запчастей в Россию.