С начала года огурцы подорожали более чем в 1,5 раза

Рост цен на помидоры и огурцы в России стал одним из наиболее заметных проявлений инфляции этой зимой.

Овощи подорожали в разы за считанные недели и бьют все ценовые рекорды. Традиционно в России помидоры и огурцы сильно дорожали зимой, к ее середине. Это объяснимо природными условиями — даже тепличные овощи в эти месяцы плодоносят хуже из-за недостатка солнца. В текущем году они превзошли все ожидания. Килограмм огурцов в феврале достиг в рознице 400–500 руб. Такие цены установились даже в Ростове-на-Дону, где свое масштабное производство. Привозные и вовсе подорожали до 800 руб.

В других регионах ситуация более жесткая: появлялись ценники в 1,3 тыс. руб. за килограмм. По данным Росстата, за семь недель 2023 года цены на огурцы выросли более чем в 1,5 раза. За этот же период прошлого года показатель составил менее 18%.

Проблемы возникли прежде всего с поставками оборудования для теплиц – большинство из которого является иностранным. Это же касается и семенного материала. Кроме того, тенденция низкой маржинальности огурцов привела к недостаточным инвестициям в этот сектор и, как результат, резкому повышению цен в условиях дефицита.

Схожая ситуация наблюдалась и на рынке помидоров, где цены с начала года выросли на треть, сообщают "Известия".

В феврале сообщалось о том, что лук стал единственным продуктом из борщевого набора (включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за последний год.