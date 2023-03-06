Исследование: четверть преподавателей работают в нескольких вузах одновременно

В последние годы нагрузка на преподавателей вузов России продолжает расти, что выражается как в количестве преподаваемых дисциплин, так и в фактической нагрузке, измеряемой в часах.

Как следует из работы Института институциональных исследований НИУ ВШЭ, если в 2019 году на одного преподавателя приходилось в среднем 4,6 дисциплины, в 2021 году –5,8. В 2019 году 12% участников исследования заявили, что преподают девять дисциплин, в 2021 году этот вариант ответа выбрали 18%. Как говорится в исследовании, на уровне магистратуры и аспирантуры на одного преподавателя в среднем приходится меньше дисциплин, чем на уровне бакалавриата.

При этом нагрузка преподавателей ведущих высших учебных заведений страны немного меньше, чем сотрудников рядовых вузов – в них среднестатистический преподаватель ведет шесть дисциплин, в то время как преподаватель ведущего университета – 5,3. Отмечается, что на преподавателей региональных вузов ложится большая нагрузка, чем на столичных. Это может быть связано с низкой заработной платой сотрудников в регионах, что вынуждает их брать больше дисциплин.

Четверть преподавателей работают в нескольких вузах одновременно. Нагрузка на сотрудников учебных заведений растет из-за необходимости брать подработки. Они, в том числе репетиторство, могут занимать в сумме до 30 часов в неделю, говорится в исследовании, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, трудовые договоры с профессорско-преподавательским составом могут заключаться на срок не менее трех лет.