06 Марта 2023
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Политика Центральный ФО В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: "Справедливая Россия" хочет укрепиться за счет коммунистов

Партия "Справедливая Россия" ведет переговоры с депутатами Ярославской областной думы и муниципальных собраний от КПРФ.

Предполагается, что они будут выдвинуты на выборы в очередной созыв регионального парламента, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября.

На прошлой неделе руководитель регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы Анатолий Грешневиков провел встречу с пятью депутатами-коммунистами. "Встреча прошла в конструктивной обстановке. Мы определили округа, где у нас нет сильных кандидатов, а они могли бы баллотироваться, наметили план действий, дали депутатам гарантии", – сообщил Грешневиков.

Отмечается, что участники переговоров должны принять окончательное решение в течение ближайшего месяца.

Переговоры ярославских коммунистов и справороссов ведутся на фоне кризиса, в котором КПРФ оказалась после смерти своего многолетнего регионального лидера, сообщают "Ведомости".

Теги: Справедливая Россия, КПРФ, выборы



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