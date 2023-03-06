СМИ: "Справедливая Россия" хочет укрепиться за счет коммунистов
Партия "Справедливая Россия" ведет переговоры с депутатами Ярославской областной думы и муниципальных собраний от КПРФ.
Предполагается, что они будут выдвинуты на выборы в очередной созыв регионального парламента, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября.
На прошлой неделе руководитель регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы Анатолий Грешневиков провел встречу с пятью депутатами-коммунистами. "Встреча прошла в конструктивной обстановке. Мы определили округа, где у нас нет сильных кандидатов, а они могли бы баллотироваться, наметили план действий, дали депутатам гарантии", – сообщил Грешневиков.
Отмечается, что участники переговоров должны принять окончательное решение в течение ближайшего месяца.
Переговоры ярославских коммунистов и справороссов ведутся на фоне кризиса, в котором КПРФ оказалась после смерти своего многолетнего регионального лидера, сообщают "Ведомости".