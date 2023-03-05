Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику.

"Мы ехали в Волновахский район к нашим тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады, они штурмуют Угледар. <…> Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", — цитируют ведущего РИА "Новости".

По словам телеведущего, среди его окружения никто не погиб и не пострадал. Он также отметил, что этот инцидент не остановит его от дальнейших поездок.

"Я думаю, что в военной контрразведке разберутся, не в первый раз разбираются, есть вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе", — подытожил Соловьев.