Советник главы офиса Зеленского обозлился на французов за триколор в промо Louis Vuitton

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях раскритиковал французов за использование французского флага в промо ролике компании Louis Vuitton. В триколоре Подоляк углядел поддержку Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

В рекламе используются цвета флага Франции: синий, белый, красный и символ компании V.

"Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — заявил Подоляк.

Впрочем, многие интернет-пользователи вступились за дом моды, напомнив, что триколор с таким набором цветов используется не только в России, но и во Франции, а также в других странах мира. А символ V, который подвергся жесткой критике, означает Vuitton - символ самого бренда.