В Лисичанске заявили, что ВСУ обстреляли мирных жителей, стоящих в очереди за водой

В Лисичанске заявили, что ВСУ обстреляли мирных жителей, стоящих в очереди за водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Обстрел произошел 5 марта, около 10.00. Вражеская артиллерия применила снаряды натовского образца 155-мм.

Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина. Семь человек получили осколочные ранения разной степени.

"Укрофашисты используют методы террористов, пытаются нас запугать. Я уверен – у них ничего не получится. Победа будет за нами!"- прокомментировал ситуацию, исполняющий обязанности главы Администрации Лисичанска Андрей Скорый.