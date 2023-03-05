Шольц: ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью CNN, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России и это не привело к экономическому кризису.

"Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, - подчеркнул Шольц. - Но мы это сделали путем увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительства новых портов на северном побережье Германии, применения дольше, чем мы планировали, угольных электростанций, а также использования атомных электростанций <...>", приводит его слова ТАСС.

Социальную ситуацию он назвал стабильной и сообщил, что на стабилизацию экономики и защиту накоплений граждан, чтобы они смогли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии, было потрачено €300 млрд.

Также Шольц заявил, что цена на электроэнергию снижается, а Германия стала больше вкладывать средств в оборону.