06 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: 112.ua

YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг YouTube удалил каналы блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Вован и Лексус, сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Кузнецова.

"Где-то с лета работал канал, где мы пранки для зарубежной аудитории выкладывали, неофициально можно сказать. Его заблокировали и заблокировали наш канал "Шоу ВиЛ". Шоу Вована и Лексуса, которое мы делаем на RuTube и на YouTube выкладываем для удобства зрителей. И заодно удалили новостной канал "Телега онлайн" наших коллег, там мы выходили спикерами. Вот такая свобода слова", - рассказал он.

Причиной блокировки мог стать опубликованный 1 марта пранк, участником которой стал экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг, считает Кузнецов. В разговоре с пранкерами, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, он сообщил, что и сейчас регулярно общается с премьер-министром Риши Сунаком, указывает ему на необходимость увеличения поставок вооружений на Украину и был "кем-то вроде наставника" для главы кабмина Великобритании.

"Это сделано для того, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков - вот главная причина. Конечно, когда зарубежные СМИ берут, транслируют, они это делают с YouTube. <...> Наши зрители из Прибалтики жалуются, что у них RuTube заблокирован, например", - добавил собеседник агентства.

Основной канал пранкеров на YouTube, на который были подписаны более 150 тыс. человек, был заблокирован в марте 2022 года. В июне видеохостинг также заблокировал дополнительный канал Вована и Лексуса.

Теги: YouTube, Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, Вован и Лексус



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