Российские войска за сутки нанесли поражение 83 подразделениям ВСУ, а также живой силе и технике в 207 районах

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.



На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40-ка украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика".



На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30.

В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах.

В районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ.

В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка "Азов". Кроме того, в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.