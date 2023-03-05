05 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Коммунальные службы завершили все восстановительные работы после теракта в Брянской области

Коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы после теракта в Брянской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Посетил пострадавшие населенные пункты, провели совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности. Выражаю слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно", - сообщил глава региона.

2 марта украинские диверсанты совершили террористический акт на территории Климовского района. В результате действий террористов погибли двое мирных жителей, ранены один мужчина и десятилетний Федор Симоненко, который героически спас школьниц, находившихся рядом с ним. В этот же день украинский беспилотник совершил атаку на село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация.

Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. Правительство региона приняло решение о выделении материальной помощи 1 миллион получат семьи погибших, по 500 тысяч — пострадавшие.

Теги: теракт, брянская область, погибшие, пострадавшие



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