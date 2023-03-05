05 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Оборудование для шахт, произведенное в ДНР, будут использовать для добычи алмазов в Якутии

Проходческий комбайн, который создали на Ясиноватском машиностроительном заводе в ДНР, впервые используют на предприятии по добыче алмазов в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Виталия Хоценко.

"Проходческий комбайн, произведенный нашим Ясиноватским машиностроительным заводом в рамках кооперации с предприятиями "Ильма" (Томск) и "Торгинвест" (КЭМЗ Кемерово) впервые будет использоваться для проведения горно-проходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии", - говорится в сообщении

В год планируется производить до 15 единиц аналогичных комбайнов.

Ясиноватский машиностроительный завод основан в 1947 году. Предприятие является одним из лидеров в производстве проходческой техники самого широкого назначения. Техника завода прошла испытания в условиях различных шахт, рудников и дорожных тоннелей более чем в 35 странах.

Теги: добыча алмазов, оборудование для шах, ДНР, Якутия



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