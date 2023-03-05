Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на полгода

Турция хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), главу Партии обновления Озтюрка Йылмаза.

"Турция, конечно, хотела бы продлить зерновую сделку, потому что в настоящее время во многих регионах мира есть потребность в сельскохозяйственной продукции. Турция хочет продлить ее как минимум еще на шесть месяцев", - подчеркнул турецкий парламентарий.

Работа по началу экспорта из РФ зерна и удобрений очень важна, от этого выиграет в том числе Турция. Начало поставок зерна и удобрений из РФ будет беспроигрышной ситуацией как для Турции, так и для России".

Йылмаз отметил, что "Турция выиграет [от этой ситуации], так как пошла на это сотрудничество с Россией".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.