05 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми в пожаре в частном жилом доме пострадали двое детей

В Перми в пожаре в частном жилом доме по ул. Борцов Революции пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сообщение о пожаре поступило 4 марта, в 19.21. К месту возникновения пожара незамедлительно выехали силы и средства 110 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 1 и 58 пожарных частей шесть отрядов противопожарной службы Пермского края. 

Всего реагировали 17 человек личного состава и  четыре единицы техники. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара было установлено, что горение происходит в пристрое частного дома. Время локализации пожара 19.30, время ликвидации горения в 19.32.

Площадь пожара составила три метра квадратных.

До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались два человека. Сообщается, что на пожаре пострадали двое детей, которые были спасены матерью и выведены на свежий воздух через дверной проем. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.
 

 

Теги: частный жилой дом, дети, пострадавшие, пожар



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