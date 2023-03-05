Володин заявил, что США заставляют Европу финансировать киевский режим ценой собственного благополучия

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале сравнил расходы США и стран Европы на содержание киевского режима и заявил, что Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов, передает корреспондент Накануне.RU.

"США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие. По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр. Кроме того, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии это стоило 7,2% ВВП", - говорится в сообщении.

По нению Володина, продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан.