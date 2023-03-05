05 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральцу, пытавшемуся устроить диверсию на железной дороге, ужесточили обвинение

Фигуранту дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области Владлену Меньшикову добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности России и в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

"Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "Покушение на диверсию", ст. 275.1 "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России" и ст. 205.2 "Публичные призывы к террористической деятельности", - сообщили в суде.

На момент задержания и ареста Меньшикову вменялась только статья о диверсии.

Напомним, что злоумышленника задержали сотрудники УФСБ и полицейские в сентябре прошлого года. По информации источника Накануне.RU в правоохранительных органах, задержанный был завербован одним из структурных подразделений ВСУ. Мужчина попытался повредить объект железнодорожной инфраструктуры, что могло привести к сходу состава с пути. Однако довести задуманное до конца ему не удалось – противоправные действия вовремя заметили сотрудники РЖД.

Кроме того, злоумышленник якобы за денежное вознаграждение разрисовал стелу города Реж запрещенной в РФ символикой. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия). С его участием проводятся необходимые следственные действия.

Теги: диверсия, Владлен Меньшиков, обвинение, призыв к терроризму, сотрудничество с иностранцами против безопасности России



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Ранее 04.10.2022 08:58 Мск Уральца, пытавшегося устроить диверсию на железой дороге, арестовали
Ранее 30.09.2022 12:03 Мск На Среднем Урале задержан пособник ВСУ, собиравшийся устроить диверсию


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