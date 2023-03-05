Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений.

Ранее Сергей Шойгу заслушал заместителей министра обороны по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Также, отдельное внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.