05 Марта 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Курская область получает дополнительные силы и средства от Минобороны - губернатор

Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны, заявил губернатор региона Роман Старовойт по итогам заседания оперштаба.

"Совместно с Министерством обороны, ФСБ, Погрануправлением, МВД, Росгвардией, другими федеральными и региональными органами власти обсудили текущую ситуацию на государственной границе. <…> В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны. Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность!" – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Теги: роман старовойт, курская область, минобороны



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