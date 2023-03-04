05 Марта 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

Поблагодарить высшее военное руководство, провести парад на Красной площади: Пригожин считает, что "радость" после завершения СВО продлится недолго

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос журналистов, высказал мнение о том, когда должна закончиться спецоперация на Украине. Предприниматель отметил, что бюрократическим путем она может завершиться в любой день, но борьба за Россию станет намного труднее.

Издание РИА «Новый День» отправило на имя предпринимателя запрос, с целью выяснить его мнение о том, сколько еще необходимо времени для освобождения республик Донбасса и окончания СВО. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ главы ЧВК «Вагнер».

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников», — высказал Пригожин одну из версий возможного исхода спецоперации.

Однако такой итог не приведет ни к чему хорошему. Да, высшее руководство получит благодарность за денацификацию Украины, можно будет провести парад на Красной площади, вручить ордена с новыми профилями и порадоваться. Однако счастье долго длиться не будет, заявил российский бизнесмен.

«Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» предположил, что тогда все может начаться заново. Однако, это будет «совсем другая история» и как она закончится — неизвестно.

«Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас», — резюмировал Пригожин.

Ранее предприниматель сообщил о практически полном окружении Бахмута. Пригожин отметил, что в последнее время против его бойцов все чаще выходят дети и старики. Глава формирования обратился в видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить своим солдатам вернуться домой к родным.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, донбасс, сво, нато, завершение войны, бахмут



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