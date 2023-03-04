В Москве остался только второй компонент вакцины "Спутник V"

В Москве остался только второй компонент вакцины "Спутник V". Столичные медучреждения ожидают поставку первого компонента от Минздрава, говорится на посвященном вакцинации разделе сайта мэрии.

В департаменте здравоохранения мэрии Москвы считают, что опасаться не стоит, поскольку за счет массовой вакцинации "у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции". "При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V" (в том числе только второй). Вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава", - цитирует РБК комментарий департамента здравоохранения.

В федеральном Минздраве заверили, что партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков.