Глава Оренбургской области обратился в прокуратуру из-за жалоб мобилизованных

Глава Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру из-за жалоб мобилизованных из региона и их родственников, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором предположительно мобилизованные из Оренбургской области рассказывают, что их распределили в штурмовые подразделения без должной подготовки и экипировки. Военнослужащие просят перевода в территориальную оборону. С таким же обращением выступили члены семей мужчин.